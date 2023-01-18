Благовещенск, 18 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. В Амурской области утром 18 января на перегоне Джиктанда — Талдан Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 22 грузовых вагона. Движение пассажирских поездов по этой ветке остановлено. Следователи ведут работу на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уральская транспортная прокуратура Сход вагонов с рельсов

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В ведомстве также пояснили, что из-за схода вагонов задержаны пассажирские поезда Нерюнгри — Хабаровск, Владивосток — Москва в обоих направлениях. Пассажиры задержанных поездов будут обеспечены питанием.

«Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности не имеется. Ущерб устанавливается», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в поездах дальнего следования встретили Новый год 75 тыс. пассажиров.