Очередной ляп Байдена насмешил интернет-пользователей США
Newsweek: Байден попытался спеть Happy Вirthday и снова оказался в смешном положении
Вашингтон, 18 января, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неудобное положение, на этот раз забыв имя жены Мартина Лютера Кинга-третьего, которую собирался поздравить с днём Рождения. Американский лидер начал петь для неё песню Happy Birthday, но смешался, когда дело дошло до необходимости называть имя Арндреи Уотерс Кинг. Об инциденте написал журнал Newsweek.
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Видео, на котором Байден запутывается в словах и попадает в неловкое положение, потому что не может сказать имя именинницы, стало очень популярным в американских соцсетях и набрало более двух миллионов просмотров. Пользователи «комментируют» инцидент с президентом с помощью высмеивающих смайлов.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января президент США Джо Байден в очередной раз публично оконфузился, перепутав Армию Спасения с Секретной службой. Ранее он путал иракский город Эль-Фаллуджа с Херсоном, Камбоджу — с Колумбией и неоднократно называл вице-президента США Камалу Харрис «президентом».