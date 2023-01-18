Вашингтон, 18 января, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неудобное положение, на этот раз забыв имя жены Мартина Лютера Кинга-третьего, которую собирался поздравить с днём Рождения. Американский лидер начал петь для неё песню Happy Birthday, но смешался, когда дело дошло до необходимости называть имя Арндреи Уотерс Кинг. Об инциденте написал журнал Newsweek.

(сс) jlhervàs Джо Байден

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Видео, на котором Байден запутывается в словах и попадает в неловкое положение, потому что не может сказать имя именинницы, стало очень популярным в американских соцсетях и набрало более двух миллионов просмотров. Пользователи «комментируют» инцидент с президентом с помощью высмеивающих смайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января президент США Джо Байден в очередной раз публично оконфузился, перепутав Армию Спасения с Секретной службой. Ранее он путал иракский город Эль-Фаллуджа с Херсоном, Камбоджу — с Колумбией и неоднократно называл вице-президента США Камалу Харрис «президентом».