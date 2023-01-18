Тель-Авив, Израиль, 18 января, 2023, 06:06 — ИА Регнум. В 2022 году власти США и Израиля подписали соглашение о поставке на Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов, которые находятся на Земле обетованной. Об этом 17 января написала The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

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Соглашением предусмотрено, что на Украину доставят 300 тыс. артиллерийских снарядов, часть которых уже переправлена в Европу, вторая часть пойдёт через Польшу.

Отмечается, что США обязались пополнять запасы на складах в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января один из израильских чиновников заверил, что власти продолжат вести политику отказа от военной помощи Украине из-за желания не портить отношения с Россией.