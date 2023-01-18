Вашингтон, 18 января, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Прискорбной назвал ситуацию на Украине отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в связи с тем, что Киев надеется одолеть Россию, но у него нет на это шансов. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, её народ и солдат», — считает отставной американский военный.

Он назвал положение Киева отчаянным и отметил, что «время игр давно прошло, а украинцы продолжают умирать в надежде на чудо». По мнению Риттера, конфликт с Россией, в который Украину втянуло НАТО, теперь ведёт страну к провалу.

«Украина по определению не может одолеть Россию», — уверен офицер из США.

Он также сказал, что Запад «продолжает морочить Киеву голову». Целью этих игр военный в отставке назвал намерение навредить России. Украину в этой ситуации просто приносят в жертву, считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, политический обозреватель Скотт Хортон ранее заявил, что Соединённые Штаты Америки не заинтересованы в переговорах между Россией и Украиной, так как преследуют свои цели, главная из которых — ослабить Россию путём затягивания войны.