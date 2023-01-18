Киев, 18 января, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины и депутат Рады нескольких созывов Николай Азаров обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в продажности, равнодушии к народу, некомпетентности и призвал за все действия привлечь президента к уголовному трибуналу.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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«Охарактеризовать отношения Зеленского к Украине можно несколькими словами: равнодушие к судьбе страны, абсолютная продажность, некомпетентность в управлении и безразличие к трагедии народа. «Достижения» Зеленского огромны и заслуживают специального уголовного трибунала», — оценил украинского лидера Азаров в интервью «Известиям».

Чиновник добавил, что шаги и позиция Зеленского являются катастрофой для Украины. В результате его президентства разрушена экономика страны, накоплен огромный внешний долг, и, по сути, это «предательство украинского народа» и разрушение конституции и системы правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах с РФ свидетельствуют о зависимости Киева от позиции США по этому вопросу, заявил Николай Азаров.