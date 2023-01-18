Владивосток, 18 января, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк заявил о намерении оспаривать приговор Ленинского районного суда столицы Приморского края. Он считает несправедливым приговор с назначением 16,5 года лишения свободы и штрафа в 150 млн рублей, вынесенный за получение взяток, сообщил экс-мэр. Такое заявление он сделал, выйдя из зала суда и отвечая на вопросы журналистов.

Vlc.ru Олег Гуменюк

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«Будем обжаловать, бороться, где возможно. Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи», — отметил Олег Гуменюк.

Предприниматель Сергей Сиротин, осужденный за передачу взяток в сумме свыше 31 миллиона рублей экс-мэру, также пытался обжаловать приговор. Суд назначил ему 4 года лишения свободы со штрафом 62,5 миллиона рублей, апелляция на это решение была отклонена.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор Гуменюку был вынесен в том числе за действия, совершённые ещё до того, как он получил пост мэра. По версии следствия, поддержанной судом, Гуменюк покровительствовал в махинациях при организации похорон, работая директором ГБУ «Хозяйственное управление администрации края». Предполагается, что он получал взятки в крупном размере, общая сумма оценивается примерно в 38 млн рублей.