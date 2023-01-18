Владивосток, 18 января, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Во Владивостоке 18 января суд огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-мэра столицы Приморья Олега Гуменюка. Бывшего градоначальника признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Vlc.ru Олег Гуменюк

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Ленинский районный суд установил, что Гуменюк, ещё работая в должности директора Хозуправления администрации Приморья, получил от двух фирм взятку в сумме более 3,5 млн рублей. А также взяткодатели погасили долг сына чиновника в сумме 3 млн рублей. Взамен Гуменюк должен был обеспечить заключение госконтрактов с данными коммерческими организациями.

Затем, уже занимая пост главы Владивостока, Гуменюк на регулярной основе получал взятки от представителей МБУ «Некрополь», общая сумма которых превысила 31,2 млн рублей. Градоначальник оказывал за вознаграждение общее покровительство учреждению и не вмешивался в их деятельность.

Суд приговорил Гуменюка к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, со штрафом в 150 млн рублей. Также экс-мэру запретили занимать должности в органах власти сроком на 12 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-мэр Владивостока Алексей Ляйфер 15 января был арестован решением суда на два месяца по обвинению в получении взятки.