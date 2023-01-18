Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе призвала дать Киеву любое оружие, настаивая, что Украине нужно помочь.

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По мнению фон дер Ляйен, Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать.

«Я ожидаю, что на встрече в Рамштайне 20 января будет сделан важный шаг вперёд в поддержке Украины», — сказала глава Еврокомиссии.

Известно, что Еврокомиссия планирует ежемесячно с марта 2023 года перечислять Украине по 1,5 млрд евро кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев надеется, что западные страны, в частности Германия, выполнят обещания по поставкам тяжелой техники для украинской армии. Об этом 17 января на полях ВЭФ в Давосе журналистам заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.