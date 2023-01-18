Тамбов, 18 января, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Налоговый орган подал банкротный иск к ЗАО «Волковский спиртзавод». Претензии к предприятию, которое в числе прочего производит водку, поступили в арбитраж Тамбовской области, но пока судьей в производство не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск подан 17 января 2023 года. Сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, заявлена УФНС России по Тамбовской области в размере 214 104 208,48 рубля.

В ЕГРЮЛ завод зарегистрирован в 2004 году. В базе «Контур. Фокус» уточняется, что на 18 января 2023 года «найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам» завода. По итогам 2021 года предприятие указало чистый убыток в размере 125,2 млн рублей. На заводе трудятся более 25 человек.

Ранее в отношении ЗАО вводился первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, но оно было прекращено в феврале 2022 года.