Токио, 18 января, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Японский журналист Ватару Накамура считает, что западные санкции против России оказались неэффективны — экономика страны выстояла, а жители не ощутили серьёзности антироссийских мер. Мнение обозревателя опубликовал портал Yahoo News Japan.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Свою роль, по мнению Накамуры, сыграл менталитет россиян — он стал одной из причин устойчивости страны. Согласно опросу, нынешние потрясения после распада СССР — «ничто».

Автор признаёт, что западные санкции оказали определенное влияние, но с серьёзными трудностями Россия не столкнулась, экономика, как предрекали, не рухнула.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз намерен ввести очередной, десятый пакет санкций против России, заявила 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.