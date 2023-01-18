Лондон, 18 января, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Британцы с негодованием и яростью восприняли в The Times рекомендации местных чиновников по выживанию в холодное время года в отсутствие достаточного отопления. Читатели оставили негативные комментарии в издании под статьёй.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания. Лютые холода

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Так, жителям посоветовали в квартире теплее одеваться, спать в одежде, прогревать жильё до +18 градусов, хотя бы одну из комнат.

Люди пишут, что увеличились счета, но в квартирах холодно, многие старики умирают, а советы чиновников — как насмешка. Они желают им пожить в таких условиях.

«Каково это, если человек со слабым здоровьем и без сбережений не может обогреть себе хотя бы одну комнату?» — спросила Linda Evans.

«Днём у нас где-то 14 градусов. А когда мы ложимся спать, то температура падает до 13 градусов. До энергетического кризиса было примерно на два градуса выше», — написал Mr K Miller.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии сотни тысяч людей живут в многоэтажных домах, которые в любой момент могут сгореть из-за того, что их фасады облицованы легковоспламеняющимися материалами.