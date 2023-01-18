Минпромторг России подал многомиллионный иск к концерну «Автоматика»
С концерна «Автоматика» взыскивают многомиллионные неустойки
Москва, 18 января, 2023, 09:44 — ИА Регнум. С холдинга, который разрабатывает системы и комплексы, предназначенные для обеспечения защиты информации, и находится под управлением госкорпорации «Ростех», — АО «Концерн «Автоматика» Минпромторг России потребовал взыскать более 56 млн рублей. Арбитраж Москвы начнёт слушания по делу 15 февраля 2023 года, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление от министерства принято судьей Дьяконовой. В деле говорится «о взыскании 56 308 900 руб. 36 копеек». Детали спора пока не сообщались, но в базе «Контур. Фокус» указано, что речь идёт «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки».
Крупные финансовые претензии к концерну в декабре 2022 года выдвинули также и Минобороны России — на сумму 416 214 484,79 рубля, которая фигурирует как неустойка, и ООО «Военно-промышленная компания» — на сумму свыше 344 млн рублей.
Иск Минобороны начнут слушать 26 января, а ООО — 9 февраля 2023 года.
АО «Концерн «Автоматика» в ЕГРЮЛ фигурирует с 2012 года, выступал участником свыше 200 госконтрактов, в том числе с ним в ноябре 2022 года был подписан контракт на сумму более 925 млн рублей на поставку технических и программных средств распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.