Москва, 18 января, 2023, 09:44 — ИА Регнум. С холдинга, который разрабатывает системы и комплексы, предназначенные для обеспечения защиты информации, и находится под управлением госкорпорации «Ростех», — АО «Концерн «Автоматика» Минпромторг России потребовал взыскать более 56 млн рублей. Арбитраж Москвы начнёт слушания по делу 15 февраля 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление от министерства принято судьей Дьяконовой. В деле говорится «о взыскании 56 308 900 руб. 36 копеек». Детали спора пока не сообщались, но в базе «Контур. Фокус» указано, что речь идёт «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки».

Крупные финансовые претензии к концерну в декабре 2022 года выдвинули также и Минобороны России — на сумму 416 214 484,79 рубля, которая фигурирует как неустойка, и ООО «Военно-промышленная компания» — на сумму свыше 344 млн рублей.

Иск Минобороны начнут слушать 26 января, а ООО — 9 февраля 2023 года.

АО «Концерн «Автоматика» в ЕГРЮЛ фигурирует с 2012 года, выступал участником свыше 200 госконтрактов, в том числе с ним в ноябре 2022 года был подписан контракт на сумму более 925 млн рублей на поставку технических и программных средств распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.