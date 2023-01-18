Москва, 18 января, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Опубликовано видео работы экипажей самолётов-истребителей Су-35С в зоне спецоперации. О выполнении боевых задач на воздушных судах рассказали ИА REGNUM 18 января в Министерстве обороны России.

Су-35

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«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — отметили в Минобороны.

На кадрах воздушное судно взлетает, патрулирует небо, наводит снаряд по цели с помощью оборудования, стреляет, а затем возвращается в место дислокации. Самолёт адаптирован для перевозки и использования ракет различного класса. Во время патрулирования территории одним из таких истребителей был уничтожен своевременно обнаруженный самолёт ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны рассказало о работе военных врачей России. Они способны сохранить жизнь пострадавшему даже с безнадежными ранениями.