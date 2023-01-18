Москва, 18 января, 2023, 05:02 — ИА Регнум. О работе танкистов рассказали в Министерстве обороны России 18 января. Ведомством опубликованы кадры, на которых танки Т-72 защищают огневые позиции под руководством экипажа военнослужащих Южного военного округа.

Минобороны РФ Танки

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На видео замаскированный танк выезжает из укрытия, доезжает до цели и совершает несколько выстрелов. Техника выполняет боевые задачи, уничтожает вражеские бронемашины, поражает удалённые цели, в том числе по координатам с беспилотников. Ведутся обстрелы наблюдательных пунктов, складов боеприпасов, иностранных вооружений.

«На данном участке мы выполняем задачи по уничтожению огневых точек, бронетехники, а также живой силы противника, находящейся на правой стороне Днепра. Экипаж работает слаженно, ребята опытные. В бою друг друга не подводим, соответственно, благодаря их слаженным действиям задачи выполняются на отлично», — рассказал командир танкового взвода Иван.

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Он отметил, что бойцы не соприкасаются с противником и ведут обстрелы с закрытых огневых позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Министерством обороны РФ были опубликованы кадры, на которых военнослужащие России выполняют боевые задачи при помощи техники. В том числе на видео показали работу экипажей многоцелевых ударных вертолётов.