Москва, 18 января, 2023, 09:26 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы за сутки поступило сразу 30 исков к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», которое в числе прочего является подрядчиком по объектам, возводимым на космодроме «Восточный» в Приамурье. Самый крупный иск подан на сумму более 656 млн рублей. Претензии Минобороны России к ФГУП судом пока к производству не приняты и даты заседаний не назначены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Новые патрульные машины

Исковые заявления поданы 16 января 2023 года. При этом в декабре 2022 года министерство подало ещё более 25 финансовых претензий к этому же управлению.

Самый крупный январский иск оценивается в 656 542 590,83 рубля. В нём, скорее всего, речь идёт об исполнении госконтракта. Детали пока не сообщались.

В ЕГРЮЛ ФГУП фигурирует с 2000 года, но с июля 2022 года оно числится в стадии реорганизации через присоединение к другому юрлицу. Предприятие в разные годы выступало исполнителем более 60 госконтрактов на общую сумму свыше 35 млрд рублей. В том числе с ним был подписан контракт на 8,9 млрд рублей на строительство жилья с необходимой инфраструктурой в ЗАТО Углегорск (Амурская область). Заказчиком выступало федеральное казённое учреждение «Дирекция космодрома «Восточный». Контракт был подписан в 2013 году. Помимо этого, управление занималось строительными работами на территории аэропорта Петрозаводск.