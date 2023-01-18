Лондон, 18 января, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Военные инструкторы из Австралии будут в Британии обучать украинских боевиков. Об этом передаёт Nine News.

ВВС Австралии

Читайте также: Пентагон: в США приступили к обучению боевиков ВСУ работе с ЗРК Patriot

Специалистов отправят из Дарвина. Им предстоит подготовить не менее 20 тыс. боевиков.

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, помощь его страны Украине даст возможность выстоять в противостоянии с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Америке уже приступили к обучению киевских боевиков использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом журналистам сообщил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.