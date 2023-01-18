Киев, 18 января, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Россия намерена «заспамить» заседание Совета Безопасности в ООН. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в Организации Объединённых Наций Сергей Кислица, сравнив РФ с «дерьмом», которое намерены использовать в качестве удобрения.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Читайте также: Постпредство России сообщило дату заседания Совбеза ООН по Украине

«Это не очень вежливо, но даже дерьмо идёт в дело, потому что это удобрение», — прокомментировал украинский дипломат намерение созвать заседание Совбеза по инициативе России.

Кислица полагает, что цель этих действий РФ — сделать так, чтобы мировому сообществу скорее надоело обсуждать Украину. При этом он заверил, что никаких ожиданий от этой встречи Совета Безопасности у него нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заседание в Совете Безопасности ООН анонсировал зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Он отказался заранее раскрыть тему встречи из опасений нападок оппонентов.