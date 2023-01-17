Вашингтон, 18 января, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Компания Apple представила свои новые 14 — и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, оснащенные самыми мощными процессорами M2 Pro и M2 Max. Об этом сообщают профильные издания.

Twittter@@verge MacBook Pro

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Дизайн устройств остался без изменений — добавились Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также поддержка внешних 8K-дисплеев через порт HDMI.

Эксперты отмечают, что есть изменения в автономности — ноутбук на одном заряде непрерывно может работать почти сутки.

Процессор M2 Pro стал на 20% быстрее и поддерживает до 32 Гб ОЗУ с пропускной способностью 200 Гб·с. M2 Max поддерживает до 96 Гб памяти, мощность на 30% выше, чем у M1 Max.

Стоимость MacBook Pro — от 140 до 435 тыс. рублей. Mac mini с M2 предлагают за 42 тыс. рублей, а вот M2 Pro можно купить за 311 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей.