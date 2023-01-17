Экс-премьер Украины назвал абсурдной позицию Киева по мирным переговорам
Экс-премьер Украины Азаров: предлагаемые Зеленским условия заключения мира с Россией нереалистичны
Киев, 18 января, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах с РФ свидетельствуют о зависимости Киева от позиции США по этому вопросу. Об этом заявил в интервью «Известиям» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
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Он назвал абсолютно абсурдным поведение Зеленского, несмотря на законодательный запрет ведения переговоров с РФ, обсуждающего эту тему в ООН.
Он также высказал мнение, что вступления Украины в НАТО и Евросоюз ждать не стоит, но тем не менее страны Запада продолжат поставлять Киеву вооружения.
«Ведь задача НАТО и американцев заключается в том, чтобы максимально расширить этот конфликт, сделать его как можно более кровопролитным и разрушительным», — считает экс-председатель правительства Украины.
Ответственность за начало конфликта с РФ политик возложил на Зеленского, считая, что он «заслуживает уголовного трибунала». Украинского лидера также обвинили в разрушении экономики страны, создании огромного внешнего долга, предательстве интересов народа, ликвидации правосудия и полной подчинённости политике США.
Как сообщало ИА REGNUM, для старта обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине необходим реалистичный подход Киева, заявил 17 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.