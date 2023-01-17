Киев, 18 января, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах с РФ свидетельствуют о зависимости Киева от позиции США по этому вопросу. Об этом заявил в интервью «Известиям» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Он назвал абсолютно абсурдным поведение Зеленского, несмотря на законодательный запрет ведения переговоров с РФ, обсуждающего эту тему в ООН.

«Зеленский выступает за проведение переговоров на базе Организации Объединенных Наций, при этом выдвигая какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов. Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров», — отметил Николай Азаров.

Он также высказал мнение, что вступления Украины в НАТО и Евросоюз ждать не стоит, но тем не менее страны Запада продолжат поставлять Киеву вооружения.

«Ведь задача НАТО и американцев заключается в том, чтобы максимально расширить этот конфликт, сделать его как можно более кровопролитным и разрушительным», — считает экс-председатель правительства Украины.

Ответственность за начало конфликта с РФ политик возложил на Зеленского, считая, что он «заслуживает уголовного трибунала». Украинского лидера также обвинили в разрушении экономики страны, создании огромного внешнего долга, предательстве интересов народа, ликвидации правосудия и полной подчинённости политике США.

«Охарактеризовать отношения Зеленского к Украине можно несколькими словами: равнодушие к судьбе страны, абсолютная продажность, некомпетентность в управлении и безразличие к трагедии народа. Результаты его деятельности катастрофичны», — также сказал Азаров.

Как сообщало ИА REGNUM, для старта обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине необходим реалистичный подход Киева, заявил 17 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.