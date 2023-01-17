Москва, 18 января, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам акцентировал, что планы по ремонту автомобильных дорог нужно выполнить оперативно в целях улучшения связи между регионами России, в том числе новыми. Трансляция велась на сайте Кремля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам российского лидера, в ближайшие годы необходимо привести в нормативное состояние 85% дорожной сети протяженностью 136 тыс. км. На эти цели предусмотрено 13 трлн рублей на пять лет.

«Важно постараться осуществить намеченное в опережающем темпе», — призвал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 2022 год был очень сложным для России, заявил 17 января на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.