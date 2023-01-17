Киев, 18 января, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал поставку Украине системы Patriot, утверждает киевский лидер Владимир Зеленский. Об этом он заявил в своём телеграм-канале 18 января.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Читайте также: Байден и Шольц обсудили помощь Украине — конкретики нет

Намерение обеспечить Украину ещё одной системой ПВО украинский президент назвал важной новостью.

«Мы имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по усилению нашей ПВО», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в телефонном разговоре 17 января обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем оказание дальнейшей помощи киевской армии. Стороны говорили о непрекращении поддержки Украины, осудили проведение Россией спецоперации.