Зеленский заявил об обещаниях Рютте передать Украине батарею Patriot
Зеленский надеется получить батарею Patriot от Нидерландов
Киев, 18 января, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал поставку Украине системы Patriot, утверждает киевский лидер Владимир Зеленский. Об этом он заявил в своём телеграм-канале 18 января.
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Намерение обеспечить Украину ещё одной системой ПВО украинский президент назвал важной новостью.
«Мы имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по усилению нашей ПВО», — сказал Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в телефонном разговоре 17 января обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем оказание дальнейшей помощи киевской армии. Стороны говорили о непрекращении поддержки Украины, осудили проведение Россией спецоперации.