Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Киев надеется, что западные страны, в частности Германия, выполнят обещания по поставкам тяжелой техники для украинской армии. Об этом 17 января на полях ВЭФ в Давосе журналистам заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Navoine.info Подбитый танк

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Свириденко, поблагодарив Британию за обещание отправить 14 танков Challenger 2, тут же сказала, что надеется на Германию и её поставки танков.

Министр также добавила, что Украина ждёт помощь и других стран — они поставят «тяжёлые вооружения», включая танки, для «обеспечения победы Украины в 2023 году».

Глава киевского режима Владимир Зеленский регулярно в соцсетях благодарит Запад за оказание помощи, однако зачастую помощь есть лишь на словах.

Как сообщало ИА REGNUM, снабжение киевского режима военной техникой может только усложнить конфликт и привести к эскалации. С таким мнением выступили читатели немецкой газеты Die Welt в ответ на заявление министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который призвал разрешить другим странам поставлять Киеву немецкие танки Leopard 2.