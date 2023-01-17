После достижения мира придётся налаживать связи с РФ — премьер Нидерландов
Премьер Нидерландов Рютте заявил, что после достижения мира придётся налаживать связи с Россией
Вашингтон, 18 января, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Россия никуда не денется, и с нею придётся восстанавливать отношения после того, как конфликт на Украине завершится. Об этом заявил 17 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе выступления в столице США в Вашингтоне.
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Глава правительства страны напомнил, что РФ является большой частью Европы, а потому отстраниться от неё не удастся.
По его мнению, отношения придётся налаживать «каким-то образом», если будет достигнут мир в российско-украинском конфликте.
Как сообщало ИА REGNUM, для старта обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине необходим реалистичный подход Киева, заявил 17 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.