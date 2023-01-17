Вашингтон, 18 января, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Россия никуда не денется, и с нею придётся восстанавливать отношения после того, как конфликт на Украине завершится. Об этом заявил 17 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе выступления в столице США в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

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Глава правительства страны напомнил, что РФ является большой частью Европы, а потому отстраниться от неё не удастся.

«Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Это самая большая страна в мире», — сказал Рютте.

По его мнению, отношения придётся налаживать «каким-то образом», если будет достигнут мир в российско-украинском конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, для старта обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине необходим реалистичный подход Киева, заявил 17 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.