Ровно, Украина, 18 января, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что организация 17 января разместила свою миссию на Ровенской АЭС на Украине.

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Гросси, как и заявлял ранее, открывает миссии на украинских атомных станциях. Он пояснил, что в ближайшее время команды МАГАТЭ появятся на всех АЭС и будут помогать снизить ядерную опасность во время продолжающегося конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, Гросси опубликовал видео с церемонии поднятия флага МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области Украины.