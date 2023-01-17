Нью-Йорк, США, 18 января, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Для старта обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине необходим реалистичный подход Киева. Об этом заявил 17 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

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В России не теряют надежды на то, что украинские власти перестанут находиться в иллюзии и будут основываться на нынешних реалиях, отметил представитель РФ в ООН.

«Мы надеемся, что украинская сторона станет реалистичной и сядет за стол переговоров для обсуждения значимого урегулирования», — сказал журналистам Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что при разрешении вопроса достижения мира на Украине не получится оттолкнуться от новых границ страны. По его мнению, обсуждение урегулирования конфликта в таком ключе говорит о незаинтересованности РФ в дипломатических способах решить этот вопрос.