Нью-Йорк, США, 18 января, 2023, 01:42 — ИА Регнум. В ООН Украину призвали обеспечить гражданам страны права на свободу мнений и вероисповедания. С таким посылом к руководству страны обратилась помощница генерального секретаря ООН Илзе Брандс Керис.

News.church.ua Мирные протесты УПЦ МП против скандальных законопроектов

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Она отметила, что обеспокоена ситуацией, которая сейчас складывается на Украине. Тревогу представителя ООН вызвало принятие двух законопроектов, которые, по её мнению, могут подрывать религиозные права людей.

«Мы обеспокоены, что два проекта — 8221 и 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания», — сказала Илзе Брандс Керис.

Она призвала украинские власти отказаться от дискриминации в этом вопросе и сохранить права «на свободу мнений и выражения, мирных собраний и религии». С этой целью представитель ООН считает необходимым провести обыски в УПЦ в рамках соблюдения международного права и для обеспечения справедливых решений в отношении тех, кому были предъявлены обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, Украинская православная церковь заявила, что «не имеет никакого отношения» к РПЦ. Соответствующее обращение было распространено 17 января. В связи с этим в Киеве просят РПЦ не выступать от имени УПЦ на международных площадках.