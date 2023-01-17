Москва, 18 января, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Ракета ВС России была подбита ПВО Украины в Днепропетровске — установка киевских боевиков находилась в жилом квартале. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил 17 января постпред России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Читайте также: Названа причина взрыва и обрушения дома в Днепропетровске

Постпред отметил, что установка ПВО размещалась в нарушение норм международного гуманитарного права, поэтому ракета упала на жилой дом.

«Остальное вы знаете», — сказал Василий Небензя, добавив, что если бы Киев прислушался к требованиям международного гуманитарного права, то этой трагедии не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, средства систем противоракетной обороны киевского режима причастны к обрушению многоэтажного дома в Днепропетровске. Об этом в эфире «Фейгин Live» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 15 января заявил экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.