Блинкен назвал безуспешными надежды на мир в новых территориальных реалиях
Блинкен: попытка достичь мира в новых территориальных реалиях не имеет шансов на успех
Вашингтон, 18 января, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что при разрешении вопроса достижения мира на Украине не получится оттолкнуться от новых границ страны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, посвящённой итогам переговоров в американском Госдепе.
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Он напомнил о «риторике», долгое время «продвигаемой РФ» и, по его мнению, свидетельствующей о том, что российская сторона «не заинтересована в дипломатии». К такому выводу Блинкен пришёл, основываясь на словах президента России Владимира Путина о том, что, пока Украина не согласится признать новые территориальные реалии, договариваться с нею не о чём.
Он считает, что позиция российского президента опровергает утверждения о том, что РФ заинтересована в дипломатии, а Запад — нет.
Как сообщало ИА REGNUM, военную поддержку, оказанную Украине со стороны стран Запада, государственный секретарь США Энтони Блинкен оценил как мощную. Итогом оказания помощи Киеву он назвал передачу Украине вооружений в таком объёме, чтобы она имела «всё необходимое для достижения успеха на поле боя».