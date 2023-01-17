Вашингтон, 18 января, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Военную поддержку, оказанную Украине со стороны стран Запада, государственный секретарь США Энтони Блинкен оценил как мощную. Он прокомментировал новые решения по поставкам вооружений Киеву со стороны Вашингтона и Лондона на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Беседа была посвящена итогам переговоров в Госдепе США. Блинкен констатировал, что Украина получила весьма ощутимую помощь со стороны стран Запада и в США продолжат «адаптироваться на этом пути». Итогом оказания помощи Киеву Блинкен назвал передачу Украине вооружений в таком объёме, чтобы она имела «всё необходимое для достижения успеха на поле боя».

Как сообщало ИА REGNUM, на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января экс-государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Генри Киссинджер назвал целесообразным принятие Украины в НАТО. Свою позицию он аргументировал необходимостью усилить оказание военной помощи Киеву с целью добиться скорейшего прекращения боевых действий.