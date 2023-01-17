Москва, 18 января, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин («Единая Россия») прошёл обучение на военной кафедре и участвовал в военных сборах. На данный момент спикер Госдумы является полковником запаса. Об этом сообщается в телеграм-канале ГД.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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Вячеслав Володин учился в Саратовском институте механизации сельского хозяйства им. М. И. Калинина (СИМСХ) по специальности инженер-механик, где с 3-го курса проходил обучение на военной кафедре. В 1985 году он прошёл военные сборы и принял присягу.

По окончании института Володину было присвоено офицерское звание — лейтенант. Впоследствии он, как офицер запаса, проходил обучение на курсах при военном институте.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка участников специальной военной операции станет постоянным приоритетом работы Государственной думы. Об этом 17 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию.