Москва, 18 января, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской диктатуры на Украине.

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«Тенденции по формированию авторитаризма и диктатуры на Украине начались задолго до спецоперации. Эти действия киевского режима напрямую угрожают последствиями для мира и безопасности», — сказал постпред.

Василий Небензя добавил, что Россия никогда не ставила цель уничтожить Украину как государство, но мириться с тем, что «у наших границ формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем».

Как сообщало ИА REGNUM, митрополит Русской православной церкви Волоколамский Антоний 17 января впервые в истории выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Главным в его речи стало заявление о том, что основа мирного диалога подрывается на Украине попытками киевского режима уничтожить каноническую Украинскую православную церковь.