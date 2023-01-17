Вашингтон, 18 января, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Целесообразным считает принятие Украины в НАТО экс-государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Генри Киссинджер. Он заявил об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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«Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием», — уверен политик.

Свою позицию он аргументировал необходимостью усилить оказание военной помощи Киеву с целью добиться скорейшего прекращения боевых действий. Ранее Киссинджер был против членства Украины в военном альянсе из опасений, что сила конфликта начнёт нарастать и будет спровоцирован «именно тот процесс, который сейчас наблюдается». Теперь для перемен пришло время, констатировал бывший госсекретарь США.

При этом, по его мнению, России должна остаться в новом миропорядке после урегулирования ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина не может вступить в НАТО из-за несоответствия требованиям альянса, считает немецкий дипломат и бывший спикер Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Североатлантический союз продолжает довольно нерешительно реагировать на заявку Украины на членство.