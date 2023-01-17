Москва, 18 января, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Митрополит Русской православной церкви Волоколамский Антоний 17 января впервые в истории выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Главным в его речи стало заявление о том, что основа мирного диалога подрывается на Украине попытками киевского режима уничтожить каноническую Украинскую православную церковь.

Даниил Набережный Митрополит Антоний (Севрюк)

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Архиерей Русской православной церкви Антоний в Совбезе ООН также сказал, что лишение гражданства епископов — это форма массовых политических репрессий.

«Указом президента Зеленского ряд архиереев Украинской православной церкви был лишён украинского гражданства, что, вероятно, будет использовано как основание для их последующей принудительной высылки из страны. Лишение гражданства является формой массовых политических репрессий, противоречащих Конституции Украины и принятым данным государством международным договоренностям», — указал митрополит Антоний.

По словам священнослужителя, в 2022 году на Украине захвачено 129 храмов.

Как сообщало ИА REGNUM, в УПЦ также призвали Москву «не использовать религиозный фактор в своих политических целях».