Москва, 18 января, 2023, 05:00 — ИА Регнум. О том, как работают подразделения системы противовоздушной обороны РФ, рассказали ИА REGNUM в Министерстве обороны 18 января. Опубликованы видео с места локации расчётов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук». Технику обслуживают бойцы Центрального военного округа.

Mil.ru ЗРК «Бук-М2»

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«Вышестоящее командование предупреждает, что, возможно, будет ракетная опасность, в связи с чем мы переходим на повышенный режим работы. Шёл пакет HIMARS​, обнаружили, машина определила, что это баллистическая цель, при входе в зону уничтожили», — рассказал командир батареи с позывным «Бродяга».

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По его словам, расчёты дежурят непрерывно, одна машина сменяет другую на дежурстве, за обстановкой следят постоянно — «небо мы не оставляем ни на секунду». В задачи таких расчётов входит обнаружение цели, сопровождение, определение класса и принадлежности снарядов, постановка цели на машине и пуск ракет.

Механик-водитель с позывным «Ануй» объяснил, что отвечает за исправность боевой техники, и отметил, что ЗРК работает хорошо и безотказно выполняет задачи.

«Обеспечиваем прикрытие войск от воздушного нападения, от ракетных ударов. Постоянно перемещаемся, позиции меняем. Очень много таких моментов, что стреляют и по мирным объектам, поэтому мы стараемся всё это устранить, стремимся обезопасить и граждан, и военнослужащих», — сказал военнослужащий с позывным «Ануй».

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По данным Минобороны, военнослужащие этого расчёта уже уничтожили более 60 снарядов, отправленных ВСУ по направлению к российским объектам. В том числе были сбиты самолеты, беспилотники и снаряды реактивной системы залпового огня «HIMARS».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны, 17 января потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 70 военнослужащих и семь транспортных средств. В ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. ВС РФ уничтожили гаубицы Krab, М109 «Паладин» и РСЗО «Град» в Харьковской области.