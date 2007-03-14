Марьинка, ДНР, 18 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах полка спецназначения «Север-АХМАТ» — на марьинском направлении под Донецком бойцы штурмом взяли опорный пункт, включая укрепленные позиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

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Кадыров рассказал, что полк спецназначения уничтожил большую часть живой силы противника. Остальных боевиков ВСУ взяли в плен.

«Этот узел сопротивления был оборудован и состоял сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для врага местности. Захват укрепрайона — блестящий результат наших воинов. Данный рубеж обороны был стратегически важен и его взятие является существенным успехом на Марьинском фронте», — сообщил в своём телеграм-канале Кадыров.

Чеченский лидер обратил внимание на то, что бойцы полка под артобстрелом боевиков оказывают первую помощь пленным. Уговаривают их спокойно сдаться, обещают сохранить жизнь. Хотя до этого боевики стреляли по бойцам полка спецназначения «Север-АХМАТ».

«Показательная картина, наглядно иллюстрирующая стороны зла и добра», — добавил Рамзан Кадыров.

Он поблагодарил бойцов полка спецназначения «Север-АХМАТ» и его командира Зайнди Зингиева за блестящую, тактически спланированную и проведённую операцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров сообщил о готовности очередной группы добровольцев к выполнению оперативно-боевых задач в спецоперации. Бойцы прошли ускоренный курс обучения огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.