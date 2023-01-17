Вашингтон, 17 января, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре 17 января обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем оказание дальнейшей помощи киевской армии. Об этом сообщили в пресс-службе резиденции американского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Отмечается, что стороны говорили о непрекращении поддержки Украины, осудили проведение Россией спецоперации. Также Байден и Шольц обсудили оказываемую помощь Киеву.

О каких-то конкретных предложениях не сообщается. Обещанные Киеву танки ФРГ так и не поставляет.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия участвует в военном конфликте на Украине, но ее участие является опосредованным, заявил 17 января новый министр обороны страны Борис Писториус.