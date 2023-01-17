Кабмин Украины разрешил отправку паспортов почтой из-за военного положения
Киев, 17 января, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Удостоверения личности и паспорта государственные органы Украины готовы принять по почте от граждан страны, желающих вернуться домой. Решение о расширении числа способов передачи документов было принято киевским правительством. Такое послабление сочли возможным в условиях военного положения, сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
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Для этого в правила предоставления услуг по почте были внесены корректировки.
Послабление в правилах будет возможным только в условиях военного положения, подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре депутаты Госдумы РФ внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления о выходе из него. В соответствии с инициативой, если жители страны обратятся в госорганы и не получат ответа, то лишаются украинского гражданства на основании заявления о своём решении.