Вашингтон, 17 января, 2023, 22:58 — ИА Регнум. В Америке уже приступили к обучению киевских боевиков использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом журналистам сообщил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

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По словам Райдера, обучение продлится несколько месяцев. Конкретных сроков он не назвал.

Всего планируется обучить 90-100 укронацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, участие США в конфликте на территории Украины подтверждает решение Пентагона обучать киевских боевиков использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.