Пентагон: в США приступили к обучению боевиков ВСУ работе с ЗРК Patriot
Вашингтон, 17 января, 2023, 22:58 — ИА Регнум. В Америке уже приступили к обучению киевских боевиков использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом журналистам сообщил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.
(сс) Neuwieser
ЗРК Patriot
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По словам Райдера, обучение продлится несколько месяцев. Конкретных сроков он не назвал.
Всего планируется обучить 90-100 укронацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, участие США в конфликте на территории Украины подтверждает решение Пентагона обучать киевских боевиков использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.