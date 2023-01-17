Берлин, 17 января, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Решение покинуть Россию приняли в нефтегазовой компании ФРГ Wintershall Dea. Соответствующее намерение обозначил наблюдательный совет организации, говорится в распространённом ею сообщении.

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В результате деконсолидации ожидаются убытки в размере €5,3 млрд. Потери возникнут из-за реорганизации совместных предприятий Wintershall Dea в России. Так, компания имела доли в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

«Wintershall Dea объявила сегодня о намерении покинуть Россию в соответствии с решением правления, утвержденным наблюдательным советом», — заявили в компании.

Деконсолидация будет упорядоченной и пройдёт в соответствии со всеми действующими юридическими обязательствами, также отметили в Wintershall Dea.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии в сентябре обсуждалось намерение экспроприировать долю российского ПАО «Газпром» в крупнейшем газовом АО страны «Латвийский газ» (Latvijas Gаze). Газпрому там принадлежат 34% акций.