Донецк, 17 января, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Участникам спецоперации в Донецкой Народной Республике никто не запрещает носить бороду, а также пользоваться гаджетами и личным автотранспортом. Об этом 18 января сообщил в опубликованном видео в своём телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Dnr-online.ru Денис Пушилин

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«Многие телеграм-каналы, военкоры обсуждали запрет на ношение бороды среди наших военнослужащих, запрет личного автотранспорта, планшетов. Скажу своё личное мнение — эта идея была бы абсурдна и ничего хорошего бы не прибавила в плане воинской дисциплины. Она вызвала бы недопонимание у наших ребят на передовой», — сказал Денис Пушилин.

Он также пояснил, что связался с военной комендатурой республики и выяснил, что «никаких проверяющих с такими «гениальными» идеями не приезжало», никаких команд не поступало.

При этом сам Пушилин — с бородой, и, по его словам, запрет на её ношение его бы лично затронул и возмутил.

Как сообщало ИА REGNUM, кабинному и лётному экипажам авиакомпании S7 Airlines теперь можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета.