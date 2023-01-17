Москва, 17 января, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Сотрудники и посетители торгового центре «Речной», возле станции метро «Речной вокзал» в Москве, эвакуированы из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Всего здание были вынуждены срочно покинуть около 400 человек, сообщили экстренные службы города.

ИА REGNUM ТЦ оцеплен правоохранителями

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Кинологи и сапёры проверяют достоверность поступившей информации. Идёт обследование здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января посетителей и сотрудников кинотеатра «Иллюзион» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва.