Из ТЦ «Речной» в Москве эвакуировали 400 человек после сообщения о бомбе
Из ТЦ «Речной» в Москве эвакуировали 400 человек после сообщения об угрозе взрыва
Москва, 17 января, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Сотрудники и посетители торгового центре «Речной», возле станции метро «Речной вокзал» в Москве, эвакуированы из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Всего здание были вынуждены срочно покинуть около 400 человек, сообщили экстренные службы города.
ИА REGNUM
ТЦ оцеплен правоохранителями
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Кинологи и сапёры проверяют достоверность поступившей информации. Идёт обследование здания.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января посетителей и сотрудников кинотеатра «Иллюзион» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва.