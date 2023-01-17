Киев, 17 января, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Более одного триллиона гривен, или 45% всех расходов госбюджета, достигли затраты на армию Украины в период с 24 февраля и до конца 2022 года, заявил руководитель налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным госказначейства, на выплаты денежного содержания военнослужащим и закупку товаров и услуг для вооружённых сил направили 1003,5 миллиарда гривен, или 27,3 миллиардов долларов, написал он в своём телеграм-канале.

При этом суммарные расходы на безопасность и оборону Украины составили 1536,6 миллиарда гривен, или 41,8 миллиарда долларов (57% расходов госбюджета за 2022 год).

Все расходы госбюджета в 2021 году были в размере 1490 миллиардов гривен (40,5 миллиарда долларов).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства финансов Украины, дефицит госбюджета страны за 11 месяцев 2022 года достиг 807,5 миллиарда гривен (около 22 миллиардов долларов).

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