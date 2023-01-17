Вашингтон, 17 января, 2023, 21:45 — ИА Регнум. В рядах ВСУ на линии фронта наблюдается паника, заявил 17 января бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов РСЗО «Град» в зоне СВО

Он отметил, что российская армия успешно наступает, а противостоят ей зачастую малообученные солдаты.

Власти Украины не считаются с потерями, чтобы продолжать получать помощь Запада и говорить об эффективности этих вложений, считает Макгрегор.

В такой ситуации солдаты иногда сдаются в плен, а иногда бегут с поля боя, но тогда их начинают искать спецслужбы Украины, сказал он.

Как сообщалось ранее, в конце 2022 года в Министерстве обороны России оценили объем военной помощи Запада Киеву почти в 100 млрд долларов.