Москва, 17 января, 2023, 21:31 — ИА Регнум. В предстоящие сутки в центральных областях европейской части России ожидаются осадки в смешанной фазе, в некоторых регионах вероятны ледяные дожди, сообщил 17 января ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

По прогнозу, в ночь на 18 января ледяные дожди возможны в Орловской и Тульской областях, ближе к утру в зону переохлаждённых осадков попадут Воронежская и Рязанская области, а также южные и восточные районы Подмосковья.

Днём ледяные дожди и гололедица растянутся с юга на север, через Воронежскую, Липецкую, Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области, включая восточную часть Подмосковья. К вечеру осадки доберутся до Ярославской и Костромской областей.

Жителей данных регионов просят быть очень осторожными, так как дороги и тротуары будут скользкими.