Киев, 17 января, 2023, 21:24 — ИА Регнум. На Украине повреждены девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и линия электропередачи, сообщил 17 января премьер-министр Денис Шмыгаль.

Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль

Всё это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме страны. Ежедневно, начиная с 15 января, приходится применять аварийные отключения, констатировал он.

По его словам, энергосистема Украины выстояла и осталась управляемой. В страну каждый день завозится большое количество генераторов, трансформаторов и другого необходимого оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в шести областях Украины аварийно отключили электроэнергию. Дефицит мощности в энергосистеме сохраняется из-за превышения лимитов потребления электроэнергии и неблагоприятной погоды (порывистого ветра и обледенения проводов) в центральных районах страны.

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