Киев, 17 января, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Украина допускает возможность диалога с Россией, но этот диалог должен быть основан «на универсальных принципах международного права», заявил 17 января пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Сергей Никифоров

В числе таких принципов он назвал уважение к уставу ООН, территориальной целостности Украины и ее суверенитету, а также «верховенство права».

Ранее в Кремле заявили, что мирные переговоры с Украиной возможны в случае выполнения всех условий, которые ставились в начале СВО, и признания Киевом возвращения четырех регионов в состав России.

В Киеве, в свою очередь, заявляют, что пока российская армия не уйдет из Донбасса, Крыма и других регионов, которые входили в состав Украины по состоянию на 1991 год, переговоров не будет.

16 января сообщалось, что, по данным европейских социологов, около половины жителей ЕС считают возможными территориальные уступки со стороны Киева для начала мирных переговоров.