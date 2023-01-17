Варшава, 17 января, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Варшава не готова согласиться на русский мир и говорит «нет» российской сфере влияния, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому телеканалу CNBC.

Leszek Szymanski/EPA/ТАСС Анджей Дуда

Он отметил, что Польша на протяжении 123 лет была разделена, а части страны находились под царской властью.

«Поэтому мы прекрасно понимаем, что происходит. Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит «русский мир», мы говорим однозначно нет! Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния», — заключил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, методы борьбы, которые применяются киевским режимом, никак не связаны со сражением за «свободный мир», считает обозреватель издания Mysl Polska Ян Энгельгард.

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