Лондон, 17 января, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Россия, используя новые ядерные торпеды «Посейдон», может устроить странам НАТО цунами, отметил 17 января в публикации в Express обозреватель издания Джек Уолтерс.

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Торпеда «Посейдон»

Великобритания, в частности, может быть таким образом «погружена в пучину моря», отметил английский журналист.

Он обратил внимание читателей на некоторые свойства торпеды (маневренность и бесшумность) и отметил, что обнаружить ее невозможно.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в интервью «Известиям» рассказал, что боекомплект торпед «Посейдон» перехватить невозможно.

«Посейдон» предназначен для ударов по морскому побережью противника ядерным зарядом повышенной мощности, применяться он будет для разрушения инфраструктуры противника в случае масштабной ядерной войны и является в настоящее время средством сдерживания, отметил Коротченко.