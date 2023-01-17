Москва, 17 января, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не намерен объявлять о новой волне мобилизации или об изменении статуса специальной военной операции, заявил 17 января в интервью «Осторожно Media» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Евгений Епанчинцев/ТАСС Учения мобилизованных

Ранее в ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения о том, что 18 января во время церемонии на Пискаревском кладбище в Петербурге Владимир Путин объявит о введении режима контртеррористической операции и о новой волне мобилизации.

«Это всё слухи, не слушайте их», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента также назвал распространяемыми из-за рубежа слухами «данные» о новой волне мобилизации в России и обратил внимание на то, что «президент уже всё сказал по этому поводу».