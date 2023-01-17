Берлин, 17 января, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Германия участвует в военном конфликте на Украине, но ее участие является опосредованным, заявил 17 января новый министр обороны страны Борис Писториус.

Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press Борис Писториус

Говоря о том, что он осознает ответственность работы на новом посту, Писториус отметил, что эта ответственность особенно велика «во времена, когда Германия участвует в войне, опосредованно».

Как сообщалось ранее, 13 января экс-глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку. Ее прошение было удовлетворено 16 января. Днем позже преемником Ламбрехт был назначен Писториус.

Власти Германии по-прежнему отказываются оперативно начать поставки танков на Украину. 17 января канцлер Олаф Шольц заявил, что по этому вопросу должны быть продолжены переговоры «с союзниками».